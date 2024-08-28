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Ölüm geçidinde neden tedbir alınmıyor? 4 kazanın yaşandığı geçitte neden kazaların önüne geçilemiyor?

Ölüm geçidinde neden tedbir alınmıyor? 4 kazanın yaşandığı geçitte neden kazaların önüne geçilemiyor?

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 11:32
İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrilmişti.  Kazada otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Peki yaralıların sağlık durumu nasıl? Kaza nasıl meydana geldi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan uluslararası yol güvenliği uzmanı Tülay Korkmaz değerlendirdi.
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