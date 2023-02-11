Ölen annenin kucağında 128 saat... 21 günlük Halit Ali Talha tüm Türkiye'yi ağlattı! Annesinin durumu nasıl? Kahramanı A Haber'de anlattı

Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. Felaketin 6. gününde peş peşe mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. A Haber ekipleri haber nöbetini ilk andan itibaren sürdürüyor. Hatay Kırıkhan'da 21 günlük bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Ekiplerin elini tuttuğu anlar yürekleri yaktı. Kurtarma Görevlisi Zafer Yavuz A Haber canlı yayınında yaşadıklarını ve mucize bebeği anlattı. Yavuz, "Bu bir Zafer Yavuz işi değil. Güçlü bir Türkiye'nin güçlü bir devletimizin işi." dedi. Yavuz, annenin vefat ettiğini söyledi. İşte o anlar...

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