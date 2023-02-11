11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ölen annenin kucağında 128 saat... 21 günlük Halit Ali Talha tüm Türkiye'yi ağlattı! Annesinin durumu nasıl? Kahramanı A Haber'de anlattı

Ölen annenin kucağında 128 saat... 21 günlük Halit Ali Talha tüm Türkiye'yi ağlattı! Annesinin durumu nasıl? Kahramanı A Haber'de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2023 14:06
Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. Felaketin 6. gününde peş peşe mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. A Haber ekipleri haber nöbetini ilk andan itibaren sürdürüyor. Hatay Kırıkhan'da 21 günlük bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Ekiplerin elini tuttuğu anlar yürekleri yaktı. Kurtarma Görevlisi Zafer Yavuz A Haber canlı yayınında yaşadıklarını ve mucize bebeği anlattı. Yavuz, "Bu bir Zafer Yavuz işi değil. Güçlü bir Türkiye'nin güçlü bir devletimizin işi." dedi. Yavuz, annenin vefat ettiğini söyledi. İşte o anlar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ölen annenin kucağında 128 saat...
Ölen annenin kucağında 128 saat...
Dağdan neden duman çıktı? İşte işin aslı
Dağdan neden duman çıktı? İşte işin aslı
A Haber ekranlarında tarihi anlar! İŞTE O AN
A Haber ekranlarında tarihi anlar! İŞTE O AN
Ahmet Şık devlete isyan çağrısında bulundu!
Ahmet Şık devlete isyan çağrısında bulundu!
Rönesans müteahhidi ile ilgili çarpıcı detay!
Rönesans müteahhidi ile ilgili çarpıcı detay!
Türkiye nefeslerini tuttu
Türkiye nefeslerini tuttu
Deprem sonrası Balıklıgöl!
Deprem sonrası Balıklıgöl!
25 bin Mehmetçik sahada
25 bin Mehmetçik sahada
Deprem bölgesinde hava koridoru
Deprem bölgesinde hava koridoru
Depremin mucize çocukları
Depremin mucize çocukları
Yeni mucize! Enkazdan 2 ses geldi
Yeni mucize! Enkazdan 2 ses geldi
Korkunç anlar! Tek tek böyle yıkıldı
Korkunç anlar! Tek tek böyle yıkıldı
Daha Fazla Video Göster