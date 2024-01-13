Öldürülen terörist sayısı 20’ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğunu ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının ilk belirlemelere göre 20'ye yükseldiğini bildirdi.