05 Ağustos 2022, Cuma
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Öldürülen 2 teröristin görevi neydi?
Ağrı Dağı’nda PKK elebaşı karayılan tarafından özel görevlendirilen 2 PKK’lı öldürüldü. O teröristlerin görevi neydi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.