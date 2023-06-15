Öldüren botoksa operasyon! Geçen yıl hayatını kaybedenler olmuştu

İstanbul'da botoks ilaçlarını kaçak yollarla Türkiye'ye getiren şüphelilere operasyon düzenlendi. Değeri 4 milyon 500 bin lira olan botoks ilacı ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan 2 şüphelinin öğrenci oldukları ve bu ürünleri kliniklere sosyal medya aracılığıyla sattıkları öğrenildi. Şüpheliler Emniyetteki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçen yıl hayatını kaybedenler olmuştu.

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