Olası bir depremde çıkmalı binalar risk taşıyor! Türkiye’nin yapı stokunun yüzde 80’i çıkma

Asrın felaketi, ardından büyük yıkım bıraktı. Deprem sonrası alınan derslerden biri de Türkiye'deki yapı stokunun yüzde 80'ini oluşturan çıkmalı binalardı. Olası depremde risk altında olan bu binalar için neler yapılmalı? İşte tüm detaylar…

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