Olağanüstü kurultay mı istifa mı? Kılıçdaroğlu: bir daha herhangi bir koltuğa aday olmayacağım

Seçimlerden büyük bir hezimetle çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir daha aday olmayacağım" mı dedi? CHP'de kriz nasıl sonuçlanacak? Olağanüstü kurultay mı istifa mı? Merak edilenleri Ankara’da kulisleri takip eden A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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