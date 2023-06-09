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Olağanüstü kurultay mı istifa mı? Kılıçdaroğlu: bir daha herhangi bir koltuğa aday olmayacağım

A Haber
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Giriş: 09.06.2023 11:47
Seçimlerden büyük bir hezimetle çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir daha aday olmayacağım" mı dedi? CHP'de kriz nasıl sonuçlanacak? Olağanüstü kurultay mı istifa mı? Merak edilenleri Ankara’da kulisleri takip eden A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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