Okulunun tek öğrencisiydi! Hasret artık yalnız değil

Giriş: 03.10.2025 11:51
Van'da Yaşlıdal mezrasında yaşayan Hasret Aydın okul çağında başka çocuk olmadığı için ilkokulun 3 sınıfında tek başına eğitim görmüştü. Ailesi kızlarının daha iyi bir eğitim alması için ilçeye taşınınca Hasret de öğrencilerle bir okulda eğitim görmeye başladı. Yıllarca yalnızlık çeken Hasret şimdilerde 32 arkadaşıyla eğitim görüp arkadaşlık yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
