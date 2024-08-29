Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Tatil bitti okula adaptasyon süreci başladı

Okulların açılmasına sayılı gün kaldı. Uzun bir yaz tatilinin ardından çocukların okula alışması ise çoğu zaman zor oluyor. Uzmanlar ise çocukların okula alışma sürecinde anne babaya büyük görev düştüğünü söyleyerek bakın hangi tavsiyelerde bulunuyor.

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