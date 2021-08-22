23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? İşte yüz yüze eğitim rehberi
Milli eğitim bakanlığı, bilim kurulu üyeleriyle birlikte okullarda alınması gereken önlemleri içeren bir rehber çıkarmaya hazırlanıyor. Peki, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren o rehberde neler var. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.