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Okullarda "uyum haftası" başladı! Okul öncesi, 1'inci ve 9'uncu sınıf öğrencileri okullarda

A Haber
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Giriş: 04.09.2023 10:12
Milli Eğitim Bakanlığı'nın okula uyum programı bugün başlıyor. Program kapsamında okul öncesi, 1'inci ve 9'uncu sınıf öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluştu. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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