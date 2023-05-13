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Okullarda seçim hazırlıkları! Sandıklar kuruldu, güvenlik önlemleri alınıyor

A Haber
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Giriş: 13.05.2023 09:30
14 Mayıs seçimlere artık saatler kaldı. Oy kullanma işlemleri için okullarda son hazırlıklar yapılıyor, sandıklar kuruluyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan okul sorumlusu Ersin Çabucak detayları anlattı.
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