Okullarda PCR testi nasıl yapılacak? PCR taraması nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı okullarda sağlık taraması yapılacağını duyurmuştu. Herkes 'Okullarda PCR testi nasıl olacak?' sorusunun cevabını merak ederken Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı taramaların sınırlı sayıda okulda yapılacağını söyledi. Ankara'dan detayları Murat Sekban aktardı.

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