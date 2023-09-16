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Okullarda ortak sınav nasıl olacak? Zorluk derecesi ve müfredat kapsamı ne olacak?

A Haber
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Giriş: 16.09.2023 12:00
Ortaokul ve liselerde başlatılan ortak sınavın ayrıntıları netleşti. Bir dönemde iki sınav yapılacak.. Peki okullarda ortak sınav nasıl olacak? Ortak sınavlara giremeyenler için mazeret sınavı olacak mı? Zorluk derecesi ve müfredat kapsamı ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban’ın konuğu olan eğitim koordinatörü Caner Koç anlattı.
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Okullarda ortak sınav nasıl olacak?
Okullarda ortak sınav nasıl olacak?
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