27 Nisan 2022, Çarşamba
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Okullarda maskesiz ilk gün! Çocuklar neler hissediyor?
Türkiye'de Mart 2020'den bu yana 15 milyon kişiye bulaşan, 97 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgınında tedbirler en aza indirilirken günlük hayat, salgın öncesine dönüyor. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı sürecek. Okullarda ise bugün itibariyle maskeler kalktı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.