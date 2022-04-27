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Okullarda maskesiz ilk gün! Çocuklar neler hissediyor?

A Haber
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Giriş: 27.04.2022 09:19
Türkiye'de Mart 2020'den bu yana 15 milyon kişiye bulaşan, 97 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgınında tedbirler en aza indirilirken günlük hayat, salgın öncesine dönüyor. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı sürecek. Okullarda ise bugün itibariyle maskeler kalktı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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