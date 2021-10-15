Okullar tatil mi edilecek? Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? MEB'den son dakika açıklaması...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunurken, "Okullar tatil olacak mı? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. Ülke genelinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından gündeme gelen konuya ilişkin çok sayıda farklı yorum yapılmıştı. Peki 2021-2022 okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte yüz yüze eğitim hakkındaki son dakika haberinin detayları...