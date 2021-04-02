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Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

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Giriş: 02.04.2021 12:00
Güncelleme:02.04.2021 12:06
Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklamada "Bizim elbette önceliğimiz yüz yüze eğitim ancak okulların en çok kapalı olan ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Okullarla ilgili takibimiz sürecek, değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor." dedi. Peki okullar yeniden kapatılacak mı? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'deki ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları;
Okullara devam konusunda artışlar devam ediyor. Bizim elbette önceliğimiz yüz yüze eğitim ancak okulların en çok kapalı olan ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Her ilin kendisine özgü kararlar alınıyor. Emek veren valilere, ekiplere teşekkür ediyorum. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor.


Okulları açık tutma isteğimize rağmen sağlık öncelik prensibimizden dolayı diğer ülkelere göre okulları daha fazla kapalı tuttuk. Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz.

İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim.

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