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Okulda PCR testi nasıl yapılacak?

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Giriş: 16.09.2021 09:20
Koronavirüs Bilim Kurulu dün artan vaka ve vefat sayıları, aşı programının seyri ve okullarda yapılacak PCR testlerini görüşmek üzere toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda tarama testlerinin velilerin izni olmadan yapılmayacağını tekraraladı. Bilim Kurulu toplantısına ilişkin notları Ece Altuğ aktardı.
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Okulda PCR testi nasıl yapılacak?
Okulda PCR testi nasıl yapılacak?
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