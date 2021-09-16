16 Eylül 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Okulda PCR testi nasıl yapılacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu dün artan vaka ve vefat sayıları, aşı programının seyri ve okullarda yapılacak PCR testlerini görüşmek üzere toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda tarama testlerinin velilerin izni olmadan yapılmayacağını tekraraladı. Bilim Kurulu toplantısına ilişkin notları Ece Altuğ aktardı.