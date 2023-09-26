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Okul servislerine denetim! 112 bin 241 okul servisi denetlendi

A Haber
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Giriş: 26.09.2023 09:51
Okulların açılmasının ardından ülke genelinde 112 bin 241 okul servisi denetlendi ve 3 bin 996'sına ceza kesildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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