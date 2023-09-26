Okul servislerine denetim! 112 bin 241 okul servisi denetlendi

Okulların açılmasının ardından ülke genelinde 112 bin 241 okul servisi denetlendi ve 3 bin 996'sına ceza kesildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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