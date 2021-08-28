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Okul servislerinde hangi tedbirler alınacak? 81 ile genelge gitti

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Giriş: 28.08.2021 09:08
6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Eğitim-öğretim yılı boyunca alınacak trafik tedbirleri" konulu bir genelge gönderdi. 5 başlıktan oluşan genelgede, salgınla mücadele kapsamında okul servislerinde alınması gereken tedbirler tek tek sıralandı.
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