28 Ağustos 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Okul servislerinde hangi tedbirler alınacak? 81 ile genelge gitti
6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Eğitim-öğretim yılı boyunca alınacak trafik tedbirleri" konulu bir genelge gönderdi. 5 başlıktan oluşan genelgede, salgınla mücadele kapsamında okul servislerinde alınması gereken tedbirler tek tek sıralandı.