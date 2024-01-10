10 Ocak 2024, Çarşamba
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Okul servis ücreti 1665 TL'ye çıktı! Okul servis ücret zammı ne zaman geçerli olacak?
İstanbul'da ulaşıma yüzde 28,09'a varan zam yapıldı. Zam sorası okul servis ücretlerinin yeni tarifesi belli oldu. Peki İstanbul okul servis ücreti zamlı fiyatı ne kadar oldu? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan İstanbul Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar anlattı.