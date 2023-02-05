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Okul önlerinde tedbirler artırılacak

A Haber
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Giriş: 05.02.2023 11:38
Okullar yarın açılıyor. İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile tedbirleri artırın uyarısında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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Okul önlerinde tedbirler artırılacak
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