Okul kantinleri mercek altında! Öğrenciler kantinde ne yiyor?

Uzmanlar uyarıyor. Okul kantinlerinde satılan katkı maddeli ürünler, çocuklarda obeziteye neden olabilir. Bu nedenle, kantinler sıkı takip altında. İşte tüm detaylar…

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