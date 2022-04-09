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"Okudum" dediği kitap yalanladı! Bak 'Burası Çok Önemli' Kılıçdaroğlu!

A Haber
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Giriş: 09.04.2022 09:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iddiası daha çürüdü. Kılıçdaroğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kitabını incelediğini ancak, "128 milyar dolarla" ilgili herhangi bir şey olmadığını iddia etti. Ancak kitapta o dönem ortaya çıkan döviz ihtiyacı ve rezervler ayrıntılarıyla anlatılmıştı.
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