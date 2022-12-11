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Okan Bayülgen'li reklamla hacizli otel satmaya kalktılar! Bakanlık olaya el koydu

A Haber
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Giriş: 11.12.2022 09:45
Yüksek kâr vaadiyle vatandaşın parasını alan sistemin son oyuncusu VClub oldu. Okan Bayülgen'le reklam yapan şirket Alaçatı'da üzerinde haciz bulunan oteli 9 bin kişiye birer metrekare hisseli olarak 325 biner TL'ye satmaya kalktı. VClub'la ilgili Ticaret Bakanlığı ve SPK inceleme başlattı.
Okan Bayülgenli reklamla 3 milyarlık vurgun girişimi! OKAN BAYÜLGEN'Lİ REKLAMLA 3 MİLYARLIK VURGUN GİRİŞİMİ!

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