11 Aralık 2022, Pazar
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Okan Bayülgen'li reklamla hacizli otel satmaya kalktılar! Bakanlık olaya el koydu
Yüksek kâr vaadiyle vatandaşın parasını alan sistemin son oyuncusu VClub oldu. Okan Bayülgen'le reklam yapan şirket Alaçatı'da üzerinde haciz bulunan oteli 9 bin kişiye birer metrekare hisseli olarak 325 biner TL'ye satmaya kalktı. VClub'la ilgili Ticaret Bakanlığı ve SPK inceleme başlattı.