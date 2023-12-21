21 Aralık 2023, Perşembe
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Okan Bayülgen'den Gazze'ye destek mesajı: Yaşasın Filistin
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivil halkın üzerinde uyguladığı insanlık dışı katliam bitmek bilmezken, dünyanın her bir noktasında tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Öte yandan, sanat camiamızın önemli isimlerinden Okan Bayülgen, katıldığı bir panelde Gazze'ye destek mesajı verdi. Bayülgen, "Dünya seyirci kalıyor. Sessiz kalmayan ve sesini yükselten sanatçılara teşekkür etmek lazım. Bu durumu gündemden hiç düşürmemek lazım." ifadelerini kullandı.