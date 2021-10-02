Oğuzhan Asiltürk’e veda | Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze merasimine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Devlet adamlığından tutunuz siyaset içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti çok büyük gayretleri oldu." dedi.