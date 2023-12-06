Ogün Samast hakim karşısına çıkıyor! 10 yıla kadar hapis isteniyor

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın çok tartışılan tahliyesinin ardından bugün hakim karşısında olması bekleniyor. Samast için 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

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