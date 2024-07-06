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Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’te! 39 maddelik teklif Komisyon’da kabul edildi

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 06.07.2024 12:42
Öğretmenlik Meslek Kanunu'na köklü değişiklikler geliyor. 39 maddelik teklif Komisyon’da kabul edildi. Teklifle öğretmen adaylarının eğitimi ve atanma süreçleri yeniden düzenleniyor. İşte detaylar…
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