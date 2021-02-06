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Öğretmenlerin aşılanma süreci nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşama aşama aşılanmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan Selçuk aşılanma sürecinde hangi öğretmenlerin öncelikli olacağını da açıkladı.İşte detaylar...