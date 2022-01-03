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Öğretmenlerde aşılama oranları! Öğretmenlerin yüzde 94’ü antikora sahip

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Giriş: 03.01.2022 16:34
Vaka sayılarının artmasıyla gözler bir kez daha "Eğitime ara verilecek mi?" sorusuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu soruya net yanıt verdi "Şu an için okullarda yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil" dedi. Özer, öğretmenlerin aşılanma oranlarına ilişkin son durumu da paylaştı.
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Öğretmenlerde aşılama oranları!
Öğretmenlerde aşılama oranları!
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