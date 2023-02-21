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Öğretmenler kurtarma ekibi kurdu

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 12:01
Diyarbakır öğretmenler arama kurtarma ekibi kurdu. Ekip şimdi, çadır kentte depremzedelere yardım ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Öğretmenler kurtarma ekibi kurdu
Öğretmenler kurtarma ekibi kurdu
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