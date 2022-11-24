24 Kasım 2022, Perşembe
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Öğretmen Necmettin Yılmaz 6 yıl önce PKK'lılar tarafından şehit edildi
2017 yılında PKK'lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için kabri başında anma töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım'a konuşan Necmettin öğretmenin babası Hamit Yılmaz, “24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle buradayız. Oğlumu dualarla anacağız. Tüm öğretmenlerimizin günü kutluyorum. Vatanına ve milletine hayırlı evlatlar yetiştiren öğretmenlerin anne ve babaların da bugünün kutluyorum.” dedi.