04 Ekim 2023, Çarşamba
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Öğretmen mülakatları nasıl yapılacak? Adaylar jüri üyelerini, jüri adayları mülakat günü öğrenecek
Kamuya alımlardaki mülakatları masaya yatıran Kabine, hibrit modeli gündemine aldı. Buna göre kritik mesleklerde mülakat devam edecek. Öğretmen adayları sözlü mülakatı yazıya dökecek, imza atacak. Adaylar jüri üyelerini, jüri adayları mülakat günü öğrenecek. Mülakat sürecinin kamera kaydına alınacak. Adaylar mülakatın son 5 dakikasında verdiği cevapları yazıp, imzalayacak. olası itirazlarda Üst Kurul, değerlendirmesini bu veriler ışığında yapacak. Ayrıntıları A haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.