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Öğrencilerin menemeni Murat Kurum'dan! Gençlerin sofrasında keyifli sahur

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Giriş: 12.03.2024 11:33
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, sahur için öğrenci evini ziyaret etti. Evdeki öğrencilerden kararsız seçmen ile sohbet eden, projelerini anlatan Murat Kurum'un, gecenin sonunda "Artık seninle anlaştık" dediği genç öğrenci de Kurum'a "Evet, anlaştık" diye cevap vererek ikna oluğunu belirtti. Sohbetin ardından Kurum gençlerle playstation oynadı, öğrencilerle mutfağa girip sahur için menemen yaptı.
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