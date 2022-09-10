Öğrencilere uyarı: Uyku borcunuzu kapatın! Çocuklar yeni uyku düzenine nasıl alışacak?

Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Peki çocukların uyku düzeni nasıl sağlanacak? Çocuklar yeni uyku düzenine nasıl alışacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Umut Işık’ın konuğu olan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk değerlendirdi.

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