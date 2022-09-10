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Öğrencilere uyarı: Uyku borcunuzu kapatın! Çocuklar yeni uyku düzenine nasıl alışacak?

A Haber
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Giriş: 10.09.2022 11:59
Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Peki çocukların uyku düzeni nasıl sağlanacak? Çocuklar yeni uyku düzenine nasıl alışacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Umut Işık’ın konuğu olan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk değerlendirdi.
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Çocuklar yeni uyku düzenine nasıl alışacak?
Çocuklar yeni uyku düzenine nasıl alışacak?
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