10 Eylül 2022, Cumartesi
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Öğrencilere uyarı: Uyku borcunuzu kapatın! Çocuklar yeni uyku düzenine nasıl alışacak?
Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Peki çocukların uyku düzeni nasıl sağlanacak? Çocuklar yeni uyku düzenine nasıl alışacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Umut Işık’ın konuğu olan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk değerlendirdi.