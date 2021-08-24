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Öğrencilerde kalacak yer telaşı başladı | Kiralık ev mi öğrenci yurdu mu?

A Haber
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Giriş: 24.08.2021 20:43
Üniversite tercihleri yapıldı, sonuçların açıklaması için gün sayılmaya başladı. Çğrencileri ise şimdiden kalacak yer telaşı sardı. Peki ama; kiralık ev ve yurt fiyatları ne durumda? İşte İstanbul'da olacaklar için detaylar...

Üniversite tercihleri yapıldı yavaş yavaş öğrenci hareketliliği de başlayacak ancak öğrencilerin akıllarında bir soru var kiralık evde mi kalacaklar yoksa yurda mı çıkacaklar?

Kiralık evlerin fiyatları malum bu yüzden öğrencilere yurtlar biraz daha cazip geliyor İstanbul'da yurt fiyatları ise 1500 liradan başlıyor 6 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Öğrenciler eve çıkacaksa şayet dikkat etmeleri gereken bir nokta var o da aidat konusu bunu sözleşmelerinde mutlaka incelemeleri gerekiyor.

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