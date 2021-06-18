Öğrenciler için büyük gün! MEB'den beklenen açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri bugün e-Okul'dan erişime açıyor. Peki karneler ne zaman açıklancak? MEB karne sorgulama ekranı ve dijital karnelere erişim saat kaçta açılacak? İşte 18 milyon öğrencinin beklediği büyük güne dair tüm detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.

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