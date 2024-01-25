- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Öğrenci evlerine doğal gaz desteği
GENÇLERİN İSTANBUL'U
Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere %50'ye kadar indirim sağlanacak.
Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere otobüs biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.
ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞAL GAZ DESTEĞİ
Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.
ÖĞRENCİLERE 10 BİN TL BURS
Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.
GENÇ GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL HİBE
"İlk İşim" kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.
100 BİN KİŞİYE TAM DONANIMLI OFİS
'İlk Ofisin Bizden' uygulaması ile 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.
İlk iş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, "ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum." diyen gençlerimize iş imkânı sağlanacak.