Öğrenci evlerine doğal gaz desteği

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı "İstanbul Vizyonu" Toplantısı'nda İstanbul projelerini anlatıyor. Kurum, İstanbulluların sorunlarını çözecek 'Siztem İstanbul'un 10 hedefini açıklarken, peş peşe müjdeler verdi.

GENÇLERİN İSTANBUL'U

Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere %50'ye kadar indirim sağlanacak.

Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere otobüs biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.



ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.



ÖĞRENCİLERE 10 BİN TL BURS

Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.



GENÇ GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL HİBE

"İlk İşim" kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.



100 BİN KİŞİYE TAM DONANIMLI OFİS

'İlk Ofisin Bizden' uygulaması ile 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.

İlk iş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, "ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum." diyen gençlerimize iş imkânı sağlanacak.