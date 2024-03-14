Oğlum ağlıyor dedi kaçtıkları ABD’de gülerken görüntülendi!

Bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, firar ettikleri Amerika Birleşik Devletleri'nde görüntülendi. Fotoğraflarda, anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un gülmesi tepki çekti.

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