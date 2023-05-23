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Oğan'ın kararı dünyada nasıl yankılandı? Reuters: Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan'ı ikna edemedi

A Haber
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Giriş: 23.05.2023 13:21
Cumhurbaşkanı seçimini 3. sırada bitiren Sinan Oğan'ın, 2. turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesi dünya basınında geniş yankı buldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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