29 Mayıs 2022, Pazar
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ODTÜ'deki bahar şenliğinde terör propagandası: 16 gözaltı
Ankara'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) bahar şenliğinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2'si ODTÜ öğrencisi 16 kişi gözaltına alındı.