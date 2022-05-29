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ODTÜ'deki bahar şenliğinde terör propagandası: 16 gözaltı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2022 15:37
Ankara'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) bahar şenliğinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2'si ODTÜ öğrencisi 16 kişi gözaltına alındı.
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