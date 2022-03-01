01 Mart 2022, Salı
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Odessa’da yaşamını sürdüren Türk vatandaşı: Ukrayna’nın insani yardıma ihtiyacı var
Odessa’da yaşamını sürdüren Türk vatandaşı Gökhan Eroğlu A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı. Gökhan Eroğlu, “Buradan ayrılmayı düşünmüyorum, bakmak zorunda olduğum bir ailem var, çocuklarım var. Şu anda bir savaş var ve doğal olarak bunun zorlukları var. Bir fırındayım ve burada ekmek yok. Sadece sabahları ekmek geliyor ve 1 saat içinde tükeniyor. Raflarda şeker, un yok. Bu ülkenin insanı yardıma ihtiyacı var.” ifadeleri kullandı.