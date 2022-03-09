09 Mart 2022, Çarşamba
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Odessa’da mahsur kalan Türk gemisinin Kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler son durumu A Haber’de anlattı.
Odessa limanında mahsur kalan Türk gemi kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Alibeyler, "Yetkililerle görüşme halindeyiz, bir sıkıntımız yok. Güçlü bir devletimiz var bayrağımız güçlü bir bayraktır." ifadelerini kullandı..