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Odessa hipersonik füze ile vuruldu! Bölgede neler yaşanıyor?

A Haber
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Giriş: 10.05.2022 16:17
Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da bulunan bir alışveriş merkezine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Odessa'daki son durumu Türk vatandaşı Mehmet Çelebi A Haber canlı yayınında anlattı.

Mehmet Çelebi'nin canlı yayında anlattıkları:

"Odessa dün ve önceki gün 2 füze saldırısına maruz kaldı. Cumartesi günün yaşanan saldırı Odessa merkeze uzak bir noktada olan turist merkeze yapıldı. Savaş dolayısıyla bölge kapalı olduğu için orada bir can kaybı yaşanmadı.

Dün akşam saatlerinde siren sesleri çaldı. Peş peşe füzeler atıldı. 7 tane füze atıldı bunlardan 5 tanesi isabet aldı. En büyük AVM'lerden biri bu saldırıda vuruldu. Burada 1 can kaybı oldu ve 5 kişi de yaralandı. Dün 9 Mayıs Rusya Zafer Günü kutlamaları nedeniyle Odessa'da tam gün sokağa çıkma yasağı vardı."

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