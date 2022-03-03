Odessa açıklarında mayın döşendi! Mahsur kalan Türk gemiciler tahliye ediliyor

Odessa Limanı’nda mahsur kalan Türk gemisinde bulunan Emre Bayır yaşadıklarını A Haber canlı yayınından anlattı. Emre Bayır, “Konsolosluktan aradılar bizi ve araç gönderdiler. Buradan Odessa’ya gideceğiz oradan da yurda döneceğiz. Burada bugüne kadar trafik hiç görmemiştim. Burası güvenli olmaktan çıktı. Biz de bugün buradan tahliye oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

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