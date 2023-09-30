Obezite ameliyatları için hayati 4 uyarı! Hangi obezite ameliyatları tehlikeli?

Obezite ameliyatları sonrası yaşanan ölümler gözler bu operasyonlara çevirdi. Peki hangi obezite ameliyatları tehlikeli? Kimler obezite ameliyat olmalı, kimler olmamalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Dr. Egemen Çiçek anlattı.

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