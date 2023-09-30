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Obezite ameliyatları için hayati 4 uyarı! Hangi obezite ameliyatları tehlikeli?

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 11:39
Obezite ameliyatları sonrası yaşanan ölümler gözler bu operasyonlara çevirdi. Peki hangi obezite ameliyatları tehlikeli? Kimler obezite ameliyat olmalı, kimler olmamalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Dr. Egemen Çiçek anlattı.
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