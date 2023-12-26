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O milyonluk araçlar artık polisin! Vatandaşlardan yoğun ilgi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2023 16:38
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen 23 araç mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verildi. A Haber muhabirleri Kübra Kılıç ve Esra Akyürek detayları aktardı.
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