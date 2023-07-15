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O gece Marmaris’te neler yaşandı? FETÖ’nün suikast timi nasıl yakalandı?

A Haber
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Giriş: 15.07.2023 14:35
Son dakika haberleri… FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi ilk hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Peki o gece neler yaşanmıştı? FETÖ’nün suikast timi nasıl yakalandı? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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O gece Marmaris’te neler yaşandı? FETÖ’nün suikast timi nasıl yakalandı?
O gece Marmaris’te neler yaşandı? FETÖ’nün suikast timi nasıl yakalandı?
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