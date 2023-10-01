O gece bu gece! Irak’ın kuzeyine hava harekatı

MSB "Irak’ın Kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Ekim 2023 saat 21.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerl ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

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